തിരുവനന്തപുരം/ന്യൂഡല്‍ഹി: മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന പിഴത്തുക പകുതിയാക്കി കുറയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍ അറിയിച്ചു.

പിഴത്തുകയുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ ഉയര്‍ന്ന പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്നും കര്‍ശന നടപടികളുണ്ടാവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതുവരെ വാഹനപരിശോധനകളില്‍ പിഴത്തുക ഈടാക്കില്ലെന്നും ബോധവത്കരണം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.പിഴത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ പിഴത്തുകയുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ. എന്നാല്‍ പിഴത്തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ അനുവദിച്ചാലും പഴയ പിഴത്തുക പുന:സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഗുജറാത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയതുപ്പോലെ പുതിയ പിഴത്തുകയുടെ പകുതി ഈടാക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെയും ആലോചന. ഇതുസംബന്ധിച്ച് എല്‍.ഡി.എഫ്. തലത്തിലും കൂടിയാലോചന നടത്തും.

അതിനിടെ, മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തില്‍ പിഴത്തുക കുറയ്ക്കാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്നകാര്യത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടും. ഗുജറാത്ത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പിഴത്തുക നേര്‍പകുതിയാക്കി കുറച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്താനായി നിയമോപദേശം തേടാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. പിഴത്തുക സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് നിശ്ചയിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി കഴിഞ്ഞദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല.

