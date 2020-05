തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നത് ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകരുന്നത് എന്നതിനാല്‍ കരുതല്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സുരക്ഷിതമായ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കലും മറ്റ്‌ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും നിര്‍ബന്ധമായും പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ പുറത്തിറങ്ങാനേ പാടില്ല. ഈ നിര്‍ദ്ദേശം ലംഘിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ബ്രിഡേഡ് സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ വീടുകളിലും സമീപത്തും പോലീസുദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബൈക്കുകളില്‍ പട്രോളിങ് നടത്തുകയും വിടുകളിലെത്തി കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

വീടുകളില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 65 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ 53 കേസുകള്‍ തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കാസര്‍കോട് 11, കോഴിക്കോട് ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് കണക്കുകളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസ് തുടങ്ങി ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലിയെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു പ്രശ്‌നമാണെന്നും ഏതു തരത്തില്‍ ഇവര്‍ക്ക് വിശ്രമമുറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരും റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീന്‍കാരുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് വാര്‍ഡു തല സമിതികള്‍ക്ക് പ്രധാന റോളാണ് ഉള്ളത്. ഇവരും തുടര്‍ച്ചയായി പ്രവര്‍ത്തനത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയില്‍ പ്രയാസമോ മടുപ്പോ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ അടുത്ത ടീമിനെ നിയോഗിക്കേണ്ടി വരും. വാര്‍ഡു തല സമിതികള്‍ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. എന്നാല്‍ ഈ സമിതിയുടെ ഭാഗമായി അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരുണ്ടാകും. ഇവര്‍ വീടുകളിലെത്തി ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരേയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെയും ബന്ധപ്പെടും.

തുടര്‍ച്ചയായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്കും പകരമായി വാര്‍ഡു തല സമിതികളെ സഹായിക്കാന്‍ മറ്റൊരു ടീം സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകരെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഒരുക്കി നിര്‍ത്തണമെന്നും മുഖ്യന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

