കൊച്ചി: അമ്മയെയും രണ്ടുമക്കളെയും ലോഡ്ജില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബെംഗളൂരു ശാസ്ത്രി നഗര്‍ സ്വദേശികളായ രാധാമണി, മക്കളായ സുരേഷ് കുമാര്‍, സന്തോഷ് കുമാര്‍ എന്നിവരെയാണ് കൊച്ചി സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനു സമീപത്തെ ലോഡ്ജില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം. മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടുദിവസത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്.

ഈ മാസം പതിനാലിനാണ് ഇവര്‍ ലോഡ്ജില്‍ മുറിയെടുത്തത്. രണ്ടുദിവസത്തിനു ശേഷം മടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഇവരെ കുറിച്ച് വിവരമില്ലാതെ വന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ലോഡ്ജ് ജീവനക്കാര്‍ മുറി പരിശോധിക്കാനെത്തിയത്. മുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയനിലയിലായിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയതോടെ ജീവനക്കാര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിക്കുകയും പോലീസുകാര്‍ വാതില്‍ ചവിട്ടിത്തുറക്കുകയുമായിരുന്നു.

മുറിക്കുള്ളില്‍നിന്ന് വിഷക്കുപ്പിയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫോറന്‍സിക് വിദഗ്ധര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നടപടികള്‍ക്കു ശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കും. ബെംഗളൂരുവിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ പോലീസ് വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാധാമണിയുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഇവര്‍ സ്ഥിരം കൊച്ചിയിലെത്താറുണ്ടായിരുന്നു. വരുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ലോഡ്ജിലാണ് താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

content highlights: mother and two sons found dead in lodge at kochi