വൈപ്പിന്‍: യുവതി ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി മരിച്ച സിന്ധുവിന്റെ കുടുംബം. അയല്‍വാസിയായ ദിലീപ് നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നല്‍കിയിട്ടും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് സിന്ധുവിന്റെ സഹോദരന്‍ ജോജോ ആരോപിച്ചു. ഒരു ബിജെപി നേതാവ് ദിലീപിന് വേണ്ടി ഇടപെട്ടു. സംഭവം ആത്മഹത്യയല്ല, കൊലപാതകമാണെന്നും ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും ജോജോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

'ഞാറക്കല്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോലീസ് ഇരു കക്ഷികളേയും വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദിലീപ് എത്തിയപ്പോള്‍ കൂടെ ഒരു ബിജെപി നേതാവുമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും തീര്‍ത്തുതരണം എന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശല്യം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി. നാണക്കേട് ഒര്‍ത്താണ് നേരത്തെ പരാതി നല്‍കാതിരുന്നത്. 17 വര്‍ഷം മുമ്പ് ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചതാണ്. മകനെ വളര്‍ത്തി വലുതാക്കാന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തൂപ്പുജോലി ചെയ്യുകയാണ്. പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് സംഭവത്തിന് ഇടയാക്കിയത്', ജോജോ പറഞ്ഞു.

പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് സിന്ധുവിന്റെ മാതാവും പറഞ്ഞു. ആറേഴ് മാസം മുമ്പ് ദിലീപിന്റെ വീട്ടില്‍ പോയി പറഞ്ഞെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ജോജോയെ അടക്കം മൂന്ന് നാല് തവണ മര്‍ദ്ദിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സിന്ധു പരാതി നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായത്. പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും ഒരു അന്വേഷണവും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ദിലീപ് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്നും അയാള്‍ക്കു പിന്നില്‍ ആളുണ്ടെന്നും മാതാവ് ആരോപിച്ചു.

എന്നാല്‍, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാറക്കല്‍ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേസില്‍ ദിലീപിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാല്‍ സ്‌റ്റേഷന്‍ ജാമ്യം നല്‍കി വിട്ടയച്ചു. സംഭവം ആത്മഹത്യയാണെന്നും പോലീസ് സ്ഥരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട് അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നും കതക് തകര്‍ത്താണ് നാട്ടുകാര്‍ അകത്തുകടന്നതെന്നുമാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന വിവരം. ഇതിനിടെ ദിലീപിനെതിരേ പോലീസ് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അയല്‍വാസിയായ യുവാവിനെതിരേ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയ നായരമ്പലം ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തിന് കിഴക്ക് തെറ്റയില്‍ സിന്ധു (42) ആണ് പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മകന്‍ അതുലും പിന്നാലെ മരിച്ചു. വീടിനുള്ളില്‍നിന്ന് പുക ഉയരുന്നതുകണ്ട ബന്ധുക്കളും പരിസരവാസികളും ചേര്‍ന്ന് ഇരുവരേയും ആസ്പത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ആറിനാണ് ഇവരുടെ മുറിയില്‍ തീപടര്‍ന്നത്. പരേതനായ സാജുവിന്റെ ഭാര്യയായ സിന്ധു എറണാകുളം ലൂര്‍ദ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരിയായിരുന്നു.

