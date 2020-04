തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നോര്‍ക്ക ഹെല്‍പ്പ് ലൈനില്‍ ഇതിനകം 2,02000 പേര്‍ ഇതിനകം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞതായി മുഖ്യമന്ത്രി. പ്രവാസികളെ സഹായിക്കാന്‍ കമ്യൂണിറ്റി വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഉയോഗിക്കണമെന്നും തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന്‍ പ്രത്യേക പാക്കേജ് വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് 19 അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

'കോവിഡ് 19 ബാധയും തുടര്‍ന്ന് ലോക്ക്ഡൗണും വന്ന ഘട്ടത്തില്‍ സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വിഷയം പ്രവാസികളുടേതാണ്. അവര്‍ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക എന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്തിയ പരിഗണന. പ്രവാസികളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ നിരന്തരം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഫലമുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസ ലോകത്തെ പ്രമുഖ മലയാളികളുമായി ഇന്നലെയുമം ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായും നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് തിരിച്ചുവരുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കേണ്ട സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നടത്തിയ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തൊട്ടടുത്ത വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ നാല് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളിലും പരിശോധനയ്ക്കും ക്വാറന്റൈനും ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണം ഒരുക്കും. പ്രവാസികളെ പരമാവധി സഹായിക്കാന്‍ നോര്‍ക്ക ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌ക് നിലവില്‍ വന്നു. നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഇന്നലെ വൈകീട്ട് മുതല്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 202000 പേര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരിച്ചുവരുന്ന പ്രവാസികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം ആവശ്യമെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അത് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകള്‍ റെഡ് സോണില്‍; ഹോട്ട്‌സ്പോട്ടുകളിലും മാറ്റം | Read More..

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കേരളത്തിനുണ്ടായത് 80,000 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം- മുഖ്യമന്ത്രി | Read More..

ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 15 വരെ തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സവിശേഷത പരിഗണിക്കണം | Read More..

കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മാസ്‌ക് ഉപയോഗിക്കുക, വലിച്ചെറിയുന്നത് അപരാധം- മുഖ്യമന്ത്രി | Read More..

നോര്‍ക്കയില്‍ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാസികള്‍ | Read More..

Content Highlights: more than two lakhs NRIs registered in Norka : CM Pinarayi VIjayan