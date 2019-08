നിലമ്പൂര്‍: ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ നിലമ്പൂര്‍ പോത്തുകല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പുട്ടാന്‍ പൊട്ടിയിലുള്ള നൂറോളം വീടുകള്‍ ഒഴുകിപ്പോയി.

വീടുകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ നേരത്തെതന്നെ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. അതിനാല്‍ ആളപായമുണ്ടായില്ല. ചാലിയാറിന്റെ തീരത്തെ വീടുകളാണ് അപ്രത്യക്ഷമായത്. വെള്ളം ഇറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് നിരവധി വീടുകള്‍ ഒഴുകിപ്പോയകാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.

