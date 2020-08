തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജയിലില്‍ 42 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ന് മാത്രം 36 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 130 തടവുകാരെയാണ് ഇന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസത്തിനിടെ ജില്ലാ ജയിലില്‍ ആറുപേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 36 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. പരിശോധന വരുംദിവസങ്ങളിലും തുടരും.

പൂജപ്പുര സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലെ പരിശോധന നടപടികള്‍ തിങ്കളാഴ്ച പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. സെന്‍ട്രല്‍ ജയില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ ടീം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

