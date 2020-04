തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കേരള മുസ്ലീം ജമാഅത്ത് ഫെഡറേഷനും, ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുല്‍ ഉലമയും ജാമിയ മന്നാനിയയും തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ആരാധനാലയങ്ങളും ക്വാറന്റയ്‌നായി വിട്ടുനല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു.

മുസ്ലീം അസോസിയേഷന്‍ തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ക്വാറന്റയ്‌നായി വിട്ടുനല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. ഡീ ഗ്രാന്റ് ആദ്യഘട്ടമായി 2000 പിപിഇ കിറ്റുകളും 25000 സര്‍ജിക്കല്‍ മാസ്‌ക്കുകളും നല്‍കും. മലപ്പുറം കാളികാവ് സഫ ആശുപത്രി ക്വാറന്റയ്‌നായി വിട്ടുനല്‍കുമെന്ന് ഉടമകള്‍ അറിയിച്ചു.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വിഷുസമ്മാനമായി ഡിവൈഎഫ്‌ഐ 500 പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കി. സമൂഹ അടുക്കളകളിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ 1345 ചാക്ക് അരിയും നല്‍കി. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ആദ്യഗഡുവായി അദാനി പോര്‍ട്ട് 5 കോടി രൂപ നല്‍കി. സിഡ്‌കോ ചെയര്‍മാന്‍ നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു.

എല്‍ഐസി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്‍, ഒരു കോടി 20 ലക്ഷം, കരുനാഗപ്പള്ളി ബോയ്‌സ് ആന്‍ഡ് ഗേള്‍സ് സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് 7049805 രൂപ, സീനിയര്‍ ജേണലിസ്റ്റ് യൂണിയന്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ, മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് കുര്യന്‍ ജോസഫ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും സംഭാവന നല്‍കിയെന്നും ഇത്തരത്തില്‍ ചെറുതും വലുതുമായി നിരവധിപേര്‍ സംഭാവന നല്‍കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: more donations to cmdrf fund and corona quarantine works