അയല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പീഢനം അനുഭവിച്ച് ഒളിച്ചോടി രാജ്യത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ചവര്‍ക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെന്നാണല്ലോ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വാദം. പിന്നെ എന്തിനാണ് സമര പരിപാടികള്‍?

നമ്മള്‍ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിറകിലെ ഗൂഢമായ ഉദ്ദേശ്യത്തെയാണ്. പീഢനം അനുഭവിച്ച് ഒളിച്ചോടി വരുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നിയമമെങ്കില്‍ അതിനെ അംഗീകരിക്കാന്‍ ഒരു മടിയുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ മുസ്ലീങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇത്രപെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു നിയമം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ അജണ്ടയുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു, മുത്തലാഖ് നിയമത്തെ കുറിച്ചും കശ്മീര്‍ വിഷയത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാവരും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു. ഇതില്‍ നിന്നെല്ലാം ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ധൃതിപിടിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. പക്ഷെ രാജ്യത്തെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാട് തകര്‍ക്കുന്ന നടപടിയെ എതിര്‍ത്തേ മതിയാവൂ. ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ബോധ്യമുള്ള എല്ലാവരും ഇന്ന് സമരമുഖത്താണ്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്ലാസ്മുറികള്‍ വിട്ട് തെരുവിലാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ വൈരം മറന്ന് ഒന്നിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടേയും കടമയാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവര്‍ തന്നെയാണ് നമ്മള്‍ ഓരോരുത്തരും. അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയുള്ളതാണ് സമരം. ഇത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകം മറന്ന് ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരില്‍ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. അത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാന്‍ കഴിയില്ല.

നിരവധി വിശദീകരണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും സംശയത്തിലാണ്?

ജനങ്ങളെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. കാരണം ജനങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു ഈ നിയമം ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ ഒരു വിട്ട് വീഴ്ചയ്ക്കും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തയ്യാറാവുന്നില്ല. എന്തിനാണ് അവര്‍ വാശിപിടിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളാണ് അവരെ അധികാരത്തിലേറ്റിയത്. അവരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കണം. ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സഭ പാസാക്കിയ നിയമമാണ് ഇതെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. പക്ഷെ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജനങ്ങള്‍ ഇന്നു പറയുന്നു ഈ നിയമം ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ ഇതില്‍ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടേയും ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റേയും ബാധ്യതയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരാണെന്ന കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നല്‍കുന്നത്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം രാജ്യത്ത് നിലവില്‍ വന്ന് കഴിഞ്ഞു. കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയെങ്ങനെയാണ് ഇതില്‍ നിന്നും പിന്മാറുന്നു എന്ന നിലപാടെടുക്കാന്‍ കഴിയുക

കേരളം ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ സഭയില്‍ പ്രമേയം പാസാക്കുകയും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും നിലപാടെടുക്കണം. ഇതൊരു സത്യാഗ്രഹ സമര രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എതിര്‍ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അത് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരേയുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശമായി മാറും. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത് സമാധാവും, രാഷ്ട്ര പുരോഗതിയും, വിദ്യാഭ്യാസവും, തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള പരിഹാരവുമാണ്. അത് പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല. പകരം ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെ പേരില്‍ വിഭജിക്കുന്നതിലേക്ക് സമാധാനം തകര്‍ക്കുന്നതിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് അവരുടെ അജണ്ടയാണ്. കേരളത്തില്‍ നിലവില്‍ നടന്നുവരുന്ന സമരം അഭിനന്ദനാര്‍ഹമാണ്. മതേതരത്വത്തിന്റെ വലിയ സന്ദേശം നല്‍കാന്‍ കേരളത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് സമരമുഖത്ത് അണിനിരക്കുമ്പോള്‍ അത് ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം വളരെ വലുതാണ്. എല്ലാവരും ഈ സമരത്തില്‍ പിന്തുണ നല്‍കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അന്തിമ വിജയമുണ്ടാവണമെങ്കില്‍ ഒരുമിച്ച് കൈകോര്‍ത്ത് നില്‍ക്കണമെന്ന സന്ദേശം കേരളം നല്‍കുന്നതില്‍ അഭിമാനിച്ചേ മതിയാവൂ. നമ്മളാരും ഹിന്ദൂയിസത്തിന് എതിരല്ല, നമ്മളാരും വികസനത്തിന് എതിരല്ല, നമ്മളാരും രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് എതിരല്ല. നമ്മള്‍ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അമിത് ഷായുടേയും, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടേയും ജനവിരുദ്ധ നിലപാടിനെയാണ് എതിര്‍ക്കുന്നത്.

കലാലയങ്ങളെ നിശബ്ദരാക്കാനാണോ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമം?

കലാലയങ്ങളെ മാത്രമല്ല എതിര്‍ക്കുന്ന എല്ലാവരേും നിശബ്ദരാക്കുക എന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടേയും അമിത്ഷായുടേയും പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ചിന്തിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതില്‍ എന്നും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ജെ.എന്‍.യു. അവര്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്ത് വരുമ്പോള്‍ അവരെ നിശബ്ദരാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അപകടമാണെന്ന് അമിത്ഷായ്ക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ അതിക്രമങ്ങള്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ടത്. അങ്ങനെ തങ്ങള്‍ക്കെതിരേ വരുന്ന ശബ്ദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്നായിരുന്നു അവര്‍ കരുതിയത്. പക്ഷെ പൂര്‍വാധികം ശക്തിയോടെ സമരം വ്യാപിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മള്‍ കണ്ടത്.

മുത്തലാഖ്, കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തുകളയല്‍, ഇപ്പോള്‍ സിഎഎ. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്തെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നത്

മോദിയെ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഓരോ വ്യക്തിയും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുത്തലാഖ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് മോദി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മുസ്ലീം സ്ത്രീകളെ അത്രത്തോളം സ്‌നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയില്‍ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് മോദിയെങ്കില്‍ ഷാഹിന്‍ ബാഗില്‍ ദിവസങ്ങളായി സമരം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് മോദി ഉടന്‍ ചെല്ലണം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നമെന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹാരം കാണണം. അതിന് പകരം അവര്‍ പണം വാങ്ങി സമരം ചെയ്യുന്നുവെന്നൊക്കെയുള്ള വിവരക്കേട് വിളിച്ച് പറയുന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ പിന്തുണച്ച് നില്‍ക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. മോദി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടുവാന്‍ വേണ്ടിയാണ്. അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി ശബ്ദമുയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരഭിഭാഷകയാണ് താങ്കള്‍. എതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിയുണ്ടോ?

നട്ടെല്ല് നിവര്‍ത്തി നില്‍ക്കുന്ന ഒരാളെയും മോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല. അവര്‍ക്ക് ഒരുപക്ഷെ എന്നെ കൈയ്യാമം വെക്കാനാവും. പക്ഷെ എന്റെ ശബ്ദത്തെ കൈയ്യാമം വെക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളോടും നിങ്ങളിലൂടെ ഞാന്‍ പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ വിലങ്ങണിയിക്കാനാവും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശബ്ദിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കണം.

നിര്‍ഭയ പ്രതികള്‍ വധശിക്ഷ കാത്ത് കഴിയുകയാണ്. ശിക്ഷയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും പലരുമെത്തുന്നു. വധശിക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ?

അഭിഭാഷക എന്നതിലപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തക എന്ന നിലയില്‍ വധശിക്ഷയെ ഞാന്‍ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിര്‍ഭയ കേസില്‍ രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രതികള്‍ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം ക്രൂരമായാണ് ആ പെണ്‍കുട്ടിയോട് പ്രതികള്‍ പെരുമാറിയത്. ഇവര്‍ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ആ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതിലഭിക്കൂവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെയെന്നാണ് ഞാനും കരുതുന്നത്. അതുപൊലെ തന്നെയാണ് കഠുവ കേസും. രാജ്യം തലകുനിച്ച് നിന്നുപോയ നിമിഷം. പ്രതികളെ ജയിലിലടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞൂവെങ്കിലും എന്നെ അവര്‍ ദേശവിരുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ എട്ടുവയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയതിന്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യം മുഴുവന്‍ എനിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയപ്പോള്‍ എന്നെ ദേശവിരുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് ഇതിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ബിജെപി നേതാക്കളാണ്. അവരാണ് എന്നെ ദേശീയത പഠിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒറ്റകാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ. എന്റെ ശബ്ദം ഇനിയും ഇയരും. ഭരണഘടനയും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇനിയും മുന്‍പന്തിയിലുണ്ടാവും. ദേശ സ്‌നേഹത്തിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബിജെപി നേതാക്കളെങ്കിലും എന്റെ അടുത്ത് വരരുത്‌.

Content Highlights: Modi and Amit Sha cannot silences who stand against them: Deepika Singh Rajawat