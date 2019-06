ചെന്നൈ: കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നന്ദിയറിയിച്ച് ഡി.എം.കെ. അധ്യക്ഷന്‍ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍. കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് കേരളത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വെള്ളമെത്തിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിന് കുടിവെള്ളം ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം എത്തിച്ചുനല്‍കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിനെ കേരളം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ വാഗ്ദാനം തമിഴ്നാട് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം.

തുടർന്നാണ് കേള മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ടും കേരളത്തിന്റെ സഹായം സ്വീകരിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടും സ്റ്റാലിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

I wholeheartedly thank Chief Minister of Kerala @vijayanpinarayi for his timely offer to provide water to Tamil Nadu.



Urge Govt of Tamil Nadu to work with Govt of Kerala to help citizens of our state tide over this unprecedented water crisis.