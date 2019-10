കോഴിക്കോട് : തോല്‍വിയെ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തണമെന്ന് മുസ്ലിംലീഗ് നിയമസഭാ കക്ഷിനേതാവ് എംകെ മുനീര്‍. സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിക്കാന്‍ കഴിയണം. സ്ഥാനാര്‍ഥി പേരുകള്‍ മാറിമറിയുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമെന്നും വീഴ്ചകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പരിശോധിക്കണമെന്നും മുനീര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"പ്രാദേശികമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണ്ണയത്തില്‍ തുടക്കം മുതലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിക്കാന്‍ കഴിയണം. ചില സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പേരുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നതെല്ലാം ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. ആ ആശയക്കുഴപ്പം അവസാനം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലനില്‍ക്കും", മുനീര്‍ പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഗൗരവമായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് കോണ്‍ഗ്രസ്സാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ്സിന് തിരിച്ചുവരാന്‍ സാധിക്കും. നേരേ ചൊവ്വേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിക്കും കോണ്‍ഗ്രസ്സിനും നേട്ടമാണ്. ഇടതുപക്ഷത്തിനനുകൂലമായി ഒരു ഘടകവുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വട്ടിയൂര്‍കാവും കോന്നിയുമെന്നും മുനീര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

