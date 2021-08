തൃശ്ശൂര്‍: കരുവന്നൂരിലെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്‍ക്കാര്‍ നിയമിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിയെന്ന് സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍ വാസവന്‍. ഭരണസമിതിയുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ വീഴ്ചകള്‍ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി ഉടന്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്കില്‍ എന്തൊക്കെ ക്രമക്കേടുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്?, അതിന്റെ വ്യാപ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്?, ആരൊക്കെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികള്‍?, എത്രകാലമായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ പരിശോധിക്കാനാണ് സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഉന്നത സമിതി ആദ്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഏല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ എടുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

തുടര്‍ നടപടി പൂര്‍ണ്ണമായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എടുക്കും. കരുവന്നൂര്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണസമിതിയുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും വീഴ്ചകള്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്നും പരിശോധിച്ച് ഇതില്‍ വേണ്ട നടപടി ചെയ്യും. യു.ഡി.എഫ് ഭരണകാലത്തും എല്‍.ഡി.എഫ് ഭരണകാലത്തും വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ന് ചേരുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തില്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ആലോചിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലുള്ള നടപടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. 2010 മുതല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2013 -14-ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അടക്കം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വീഴ്ചകള്‍ക്കെതിരേ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

നിലവില്‍ ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിട്ടതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ കടന്നിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി തല നടപടികളും സിപിഎം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ നടപടികള്‍ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: Minister VN Vasavan said that he got the report of the committee in Karuvannur Bank scam