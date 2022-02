ന്യൂഡല്‍ഹി: 2018ലെ പ്രളയാനന്തരം ഇന്ത്യന്‍ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 100 ഓട്ടോമാറ്റിക് വെതര്‍ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കാന്‍ ഔമശാസ്ത്ര വകുപ്പ് മന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങിനോട് അവശ്യപ്പെട്ട് ശശി തരൂര്‍ എംപി. അടിയന്തിര സ്വഭാവമുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ കാലതാമസമില്ലാതെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോള്‍ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും തരൂര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2018-ലും 2019-ലും തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാക്ഷ്യംവഹിച്ച കേരളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വീണ്ടും അതിശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചുവെന്ന് തരൂര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇത് അളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും നഷ്ടമുണ്ടാക്കി. ഒക്ടോബര്‍ 12-നും 16-നും ഇടയില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് നല്‍കുന്നതില്‍ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് പരാജയപ്പെട്ടു. ഇതുമൂലം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനായില്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബിഐഎസ് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് കേരളത്തിന് 256 കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെങ്കിലും 21 ഓട്ടോമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ (എഡബ്ല്യുഎസ്) മാത്രമേയുള്ളൂ. അതില്‍ 15 എണ്ണം മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

