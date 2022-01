തിരുവനന്തപുരം: പോലീസിനെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ തള്ളി മന്ത്രി വി. ശിവന്‍കുട്ടി. കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. കോവളത്തേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കോവളം വിഷയത്തിലെ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വിമര്‍ശനം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. കോവളത്ത് പോലീസിന്റെ അപമാനത്തിന് ഇരയായ വിദേശപൗരനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

" ഏത് സംഭവം എടുത്താലും ഒരു നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള്‍ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുമുണ്ടാകും. പക്ഷെ സര്‍ക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിദേശിക്കുണ്ടായ അനുഭവം നാട്ടില്‍ മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ന്യായമായ നടപടി തന്നെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചത്. പോലീസിനെ പരക്കെ ആക്ഷേപം പറയാന്‍ കഴിയില്ല. വളരെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് പോലീസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം. പ്രളയകാലത്ത്, നിപാ, കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ മികച്ച സേവനമാണ് പോലീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് "- ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു.

content highlights: Minister Sivankutty rules out criticism against police over Kovalam incident