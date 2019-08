കൊല്ലം: മന്ത്രി ജെ മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ വാഹനം ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അകപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പോലീസുകാര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. കൊല്ലം ശൂരനാട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സി.പി.ഒ മാരായ ഹരിലാല്‍, രാജേഷ്, എ.എസ്.ഐ നുക്വിദീന്‍ എന്നിവരെയാണ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

സുരക്ഷാ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുത്തശേഷം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ശൂരനാട്ട് കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോകുംവഴിയാണ് മന്ത്രിയുടെ വാഹനം ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അകപ്പെട്ടത്.

ചക്കുവള്ളിക്ക് സമീപം വിവാഹ സംഘത്തിന്റെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടായി. അതിനിടെ എത്തിയ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം 20 മിനിറ്റോളം ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അകപ്പെട്ടു.

മന്ത്രിയുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങള്‍ നേരത്തെതന്നെ കൊട്ടാരക്കര റൂറല്‍ എസ്.പിയുടെ ഓഫീസില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ പറയുന്നത്. വാഹനം ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍ അകപ്പെട്ടതോടെ മന്ത്രിയുടെ ഗണ്‍മാന്‍ വീണ്ടും റൂറല്‍ എസ്.പിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഈസമയം റൂറല്‍ എസ്.പി ശൂരനാട്ട് വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശത്തായിരുന്നു. ശൂരനാട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ എസ്.ഐ അടക്കമുള്ളവര്‍ റൂറല്‍ എസ്.പിക്കൊപ്പം ആയിരുന്നു.

ഈ സമയത്ത് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് ഉടന്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് നീക്കാനായില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. അതിനിടെ, മന്ത്രിയുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ അറിയിക്കുന്നതില്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ വീഴ്ചയാണ് സുരക്ഷാവീഴ്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയതെന്ന ആക്ഷേപം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

