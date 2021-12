തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലാ വൈസ് ചാന്‍സലറായി ഡോ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് അയച്ച കത്ത് പുറത്ത്. അക്കാദമിക് മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് പുനര്‍നിയമം നല്‍കണമെന്നാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടുതലേ ദിവസമാണ് മന്ത്രി ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയത്.

പുതിയ വൈസ് ചാന്‍സലറെ കണ്ടെത്താന്‍ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം നടക്കുന്ന നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കത്തിലാണ് ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദേശംകൂടി മന്ത്രി വെയ്ക്കുന്നത്. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന് കാലാവധി നീട്ടി നല്‍കണമെന്നു പ്രോ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ എന്ന രീതിയില്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയാണെന്ന് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്‍ വൈസ് ചാന്‍സലറായിരുന്ന കാലത്ത് കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടായതായി കത്തില്‍ പറയുന്നു. അക്കാദമിക രംഗത്തടക്കം സര്‍വകലാശാലയുടെ കീര്‍ത്തി വര്‍ധിച്ചു. നാക് അക്രഡിറ്റേഷന്‍ അടക്കമുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലായ്ക്കുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാദമിക രംഗത്തെ മികവ് കണക്കിലെടുത്ത് പുനര്‍നിയമം നല്‍കണമെന്നാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Minister R Bindu send letter to Governor Arif Mohammad Khan for appoint Gopinath Raveendran as Kannur VC