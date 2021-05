തിരുവനന്തപുരം: 13-ാം നമ്പര്‍ കാര്‍ ഏത് മന്ത്രി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒടുവില്‍ ഉത്തരമായി. കൃഷിവകപ്പു മന്ത്രിയും ചേര്‍ത്തലയില്‍നിന്നുള്ള സി.പി.ഐ. അംഗവുമായ പി. പ്രസാദാണ് 13-ാം നമ്പര്‍ കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. നിര്‍ഭാഗ്യ സംഖ്യയെന്ന ചീത്തപ്പേരുള്ള 13-ാം നമ്പര്‍ കാര്‍ ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയില്‍ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ആയിരുന്നു 13-ാം നമ്പര്‍ കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രാശിയില്ലാത്ത മന്ത്രിഭവനമെന്ന് പേരുകേട്ട മന്‍മോഹന്‍ ബംഗ്ലാവായിരുന്നു ഐസക്ക് ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കിയത്. വി.എസ്. അച്യുതാന്ദന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന എം.എ. ബേബിയാണ് 13-ാം നമ്പര്‍ കാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാരിലെ ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ആന്റണി രാജുവാണ് മന്‍മോഹന്‍ ബംഗ്ലാവ് ഔദ്യോഗിക വസതിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മന്ത്രിമാരും ഔദ്യോഗിക വസതികളും കാര്‍ നമ്പറും

പിണറായി വിജയന്‍- ക്ലിഫ് ഹൗസ്, നന്തന്‍കോട്-1

കെ രാജന്‍- ഗ്രേസ്, കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം. പാളയം-2

റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍- പ്രശാന്ത്, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-3

കെ. കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി- പെരിയാര്‍, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-4

എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍- കാവേരി, കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം, പാളയം-5

അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍- തൈക്കാട് ഹൗസ്, വഴുതക്കാട്-6

അഡ്വ. ആന്റണി രാജു- മന്‍മോഹന്‍ ബംഗ്ലാവ്, വെള്ളിയമ്പലം-7

അഡ്വ. ജി.ആര്‍. അനില്‍- അജന്ത, രാജ്ഭവന് എതിര്‍വശം, വെള്ളയമ്പലം-19

കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍- പൗര്‍ണമി, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-10

പ്രൊഫ. ആര്‍.ബിന്ദു-സാനഡു, വഴുതക്കാട്-18

ജെ. ചിഞ്ചുറാണി- അശോക, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-14

എം.വി. ഗോവിന്ദന്‍ മാസ്റ്റര്‍-നെസ്റ്റ്, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-9

അഡ്വ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്- പമ്പ, ക്ലിഫ്ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-17

പി. പ്രസാദ്-ലിന്‍ഡസ്റ്റ് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ജങ്ഷന്‍, നന്തന്‍കോട്-13

കെ.രാധാകൃഷ്ണന്‍- എസെന്‍ഡീന്‍, ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, നന്തന്‍കോട്-15

പി. രാജീവ്-ഉഷസ്സ്, നന്തന്‍കോട്-11

സജി ചെറിയാന്‍- കവടിയാര്‍ ഹൗസ്, വെള്ളയമ്പലം-8

ശിവന്‍കുട്ടി-റോസ് ഹൗസ്, വഴുതക്കാട്-16

വി.എന്‍. വാസവന്‍- ഗംഗ, കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്, പാളയം-12

വീണ ജോര്‍ജ്- നിള, കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിന് സമീപം പാളയം-20

വി. അബ്ദുറഹ്മാന്‍ - കാര്‍ നമ്പര്‍ 21

content highlights: minister p prasad to use carnumber 13,and manmohan bungalow will be antony raju's official residence