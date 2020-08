പൈനാവ്: ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ നിയമിച്ച ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ജില്ലയിലേക്ക് തന്നെ ജോലിക്ക് തിരികെ എത്തണമെന്ന് മന്ത്രി എം.എം. മണി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഇടുക്കി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്താന്‍ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ചേമ്പറില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ ഇതര ജില്ലകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയും മന്ത്രി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കോവിഡ് 19 സംസ്ഥാനത്താകെ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സാങ്കേതികത്വം ഉന്നയിച്ച് നടപടികള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കാതെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കണമെന്നും മന്ത്രി ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോവിഡ് ഇതര ചികിത്സ, എം.ആര്‍.ഐ., സി.റ്റി. സ്‌കാന്‍ എന്നിവ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും മെഡിക്കല്‍ കോളെജില്‍ നിന്നും ഓരോ ഡോക്ടര്‍മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനവും വൈകാതെ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ എം.എല്‍.എ.യുടെ ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് അനുവദിച്ച ആംബുലന്‍സ് ഉടന്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നും ഐ.സി.എം.ആറിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കൊവിഡ് ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ദ്രുതഗതിയില്‍ മുന്നേറുകയാണെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എച്ച്. ദിനേശന്‍ അറിയിച്ചു.

നാഷണല്‍ ഹെല്‍ത്ത് മിഷന്‍ മുഖേന മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് പുതിയ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതിനും ഇ-സഞ്ജീവനി വിപൂലീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായും കലക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടര്‍ സൂരജ് ഷാജി, ഡി.എം.ഒ. ഡോ. എന്‍. പ്രിയ, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ഡോ. അബ്ദുള്‍ റഷീദ് എം. എന്‍., ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എസ്.എന്‍. രവികുമാര്‍, ഡോ. നിഷ മജീദ്, ഡോ. ബിന്ദു ജി. എസ്., ഡോ. വി.വി. ദിപേഷ്, ഡി.പി.എം. ഡോ. സുജിത് സുകുമാരന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചു.

