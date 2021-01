തിരുവനന്തപുരം: സ്പ്രിംക്ലർ കരാറിൽ ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജന്‍. സ്പ്രിംക്ലര്‍ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച് സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സബ്മിഷനാണ് മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയില്‍ മാറ്റംവരണം. വസ്തുതകള്‍ മനസിലാക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അസൂയയോടെ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കാര്യങ്ങള്‍ ശരിയായി നിരീക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതെന്നും മന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത്‌ വ്യവസായങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വേളിയിലെ കമ്പനിയില്‍ ഒഴികെ കേരളത്തില്‍ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ സമരമുണ്ടോയെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.

സ്പ്രിംക്ലര്‍ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച്‌ മാധവന്‍ നമ്പ്യാര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് അന്തിമമല്ല. അതിനുശേഷം വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ പറയാന്‍ കഴിയു. വലിയ തോതില്‍ കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു കരാര്‍ നല്‍കിയത്. അതൊരിക്കലും സംസ്ഥാന താത്പര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതല്ലെന്നും മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു.

കേരളം കണ്ട വലിയ അഴിമതിയാണ് സ്പ്രിംക്ലര്‍ ഇടപാടെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ ആരോപണം. ക്യാബിനറ്റ് അടക്കം ആരും അറിയാതെ നടന്ന ദുരൂഹമായ ഇടപാടാണിത്. സ്വന്തം വകുപ്പില്‍ ഇത്രവലിയ അഴിമതി നടന്നിട്ട് അറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സ്ഥാനത്ത് തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു.

