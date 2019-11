കൊല്ലം: ഗുണ്ടകളുടെ മര്‍ദനത്തിനെതിരെ പരാതി നല്‍കാനെത്തിയ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ദാസ്യവേല എടുപ്പിച്ച് പോലീസ്. കൊല്ലം അഞ്ചല്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.

ജോലി എടുപ്പിച്ച ശേഷം ഇവരെ കൂലി നല്‍കാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞുവിടുകയായിരുന്നു.

ഗുണ്ടാപ്പിരിവ് നല്‍കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ഗുണ്ടാസംഘം തൊഴിലാളികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ തൊഴിലാളികള്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും പോലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നില്ല. കേസ് എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം തേടി അടുത്തദിവസം രാവിലെ തൊഴിലാളികള്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി.

തുടര്‍ന്ന് പരാതിക്കാരായ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് രാവിലെ മുതല്‍ വൈകുന്നേരം വരെ സ്റ്റേഷനില്‍ ജോലിയെടുപ്പിച്ചു. സ്റ്റേഷനും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കൂലി പോലും നല്‍കാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു.

വീണ്ടും പരാതി നല്‍കാന്‍ പോയെന്നു പറഞ്ഞ് ആദ്യം മര്‍ദിച്ച ആളുകള്‍ പിന്നെയും തൊഴിലാളികളെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുകയറി മര്‍ദിക്കുകയും ചെയ്തു. അഞ്ചല്‍ പോലീസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ സ്‌പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് മേലുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: migrant workers reach police station to file complaint, police make them do mean jobs for free