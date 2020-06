കോഴിക്കോട്: ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കോവിഡ്-19 ഒരു മഹാമാരിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ ശാസ്ത്രജേണലുകള്‍ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയതിരുന്നു: രോഗികളായെത്തുന്നവരില്‍ 75 ശതമാനവും അല്ലെങ്കില്‍ നാലില്‍ മൂന്നുപേരും പുരുഷന്മാരാണ്. അതിനുശേഷം ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളേക്കാളും, കുട്ടികളേക്കാളുമേറെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെയാണ്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ മാരകപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ ഇതിന് കാരണം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആന്‍ഡ്രോജെനുകള്‍, അഥവാ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണ്‍ പോലുള്ള പുരുഷഹോര്‍മോണുകള്‍, കോവിഡിന് കോശങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ശേഷിക്ക് ഊര്‍ജം പകരുന്നു എന്നാണ് ആ കണ്ടെത്തല്‍.

പലയിടങ്ങളില്‍ നിന്നായി വരുന്ന വിവരങ്ങളും സ്വതന്ത്രഗവേഷണങ്ങളും ഈ നിഗമനത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജാമ (ജേണല്‍ ഓഫ് അമേരിക്കന്‍ മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്‍) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇറ്റലിയിലെ ലൊംബോഡിയില്‍ നിന്നുള്ള ഗവേഷണത്തില്‍ പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി 20 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 18 വരെ അവിടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗങ്ങളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച 1591 രോഗികളില്‍ 82 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരാണെന്നാണ്. കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 5700 രോഗികളില്‍ എല്ലാ പ്രായവിഭാഗങ്ങളിലും സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ പുരുഷന്മാരാണ് മരണമടഞ്ഞതെന്ന് ജാമയില്‍ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മറ്റൊരു പ്രബന്ധം പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരില്‍ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന തരം കഷണ്ടി ബാധിക്കുന്നവരില്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് സ്‌പെയിനില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുമുണ്ട്. ഈ കഷണ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ശക്തമായ ഒരു ആന്‍ഡ്രോജെനാണ്.

പുരുഷലൈംഗിക ഗ്രന്ഥിയായ പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കാന്‍സറിനെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തുന്നവര്‍ ഈ നിഗമനങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്ന പുതിയ തെളിവുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാന്‍സറിന്റെ ചികിത്സകളിലൊന്ന് ആന്‍ഡ്രൊജെന്‍ ഇല്ലാതാക്കല്‍ (എഡിടി) മരുന്നുകളാണ്. ഇവ ടെസ്റ്റോറ്റെറോണിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കും. എഡിടി ഔഷധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാന്‍സര്‍ രോഗികളില്‍ നാലിലൊന്ന് പേര്‍ക്ക് മാത്രമേ കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളു, അനല്‍സ് ഓഫ് ഓങ്കോളജിയില്‍ ഇറ്റാലിയന്‍ കാന്‍സര്‍ ഗവേഷകയായ ആന്‍ഡ്രിയ അലിമോന്‍ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഈ കണ്ടെത്തലുകളെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ആന്റി-ആന്‍ഡ്രോജെന്‍ ഔഷധങ്ങള്‍ കോവിഡ്-19 രോഗികളില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കുമോ എന്നറിയാന്‍ യു.എസ്സിലും യൂറോപ്പിലുമുള്ള ഒന്നിലേറെ ശാസ്ത്രസംഘങ്ങള്‍ ഗവേഷണങ്ങളിലാണ്.

