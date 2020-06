ന്യൂഡല്‍ഹി: തുടര്‍ച്ചയായി 19 ദിവസത്തെ വിലക്കയറ്റത്തിനൊടുവില്‍ രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില വീണ്ടും 80 കടന്നു. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്രോള്‍ വിലയെ ഡീസല്‍ വില മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗോള വിപണിയില്‍ ക്രൂഡോയില്‍ വില താഴ്ന്നു നില്‍ക്കുമ്പോഴും രാജ്യത്തെ എണ്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വര്‍ധന വന്‍ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ട്രോളുകളിലൂടെയും പ്രതിഷേധമറിയിക്കുന്നു. ഡീസല്‍ പെട്രോള്‍ വിലയെ ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച രസകരമായ നിരവധി ട്രോളുകളാണ് പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.. അവയില്‍ ചിലത് കാണാം...

Diesel costlier than petrol for first time in history . Diesel -- ₹ 79.88 Petrol -- ₹ 79.76 pic.twitter.com/LPojtHozuv

#DieselPrice #PetrolPriceHike



Diesel costlier than petrol for first time in Delhi at Rs 79.88.



Diesel prices be like : pic.twitter.com/x6AQrmtuOp