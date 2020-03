തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആശുപത്രികളിലേക്കാവശ്യമായ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിര്‍മിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. റെസ്പിരേറ്റര്‍, വെന്റിലേറ്റര്‍, ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ കവചങ്ങള്‍, എന്‍ 95 മാസ്‌ക്, ഓക്‌സിജന്‍ സിലിണ്ടര്‍, ബയോ മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ നിര്‍മാണത്തിന് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കഞ്ചിക്കോട്ട് വ്യവസായ സംരംഭകരുടെ ക്ലസ്റ്റര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഡലുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിഎസ്എസ്‌സിയുടെ സൗകര്യവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

കൊച്ചിയിലെ സൂപ്പര്‍ ഫാബ് ലാമ്പ്, വന്‍കിട ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇവയെല്ലാം കോര്‍ത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചത്.

സംസ്ഥാനത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യാപനമുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. രോഗികളില്‍ പെട്ടെന്ന് ഫലം അറിയാന്‍ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

