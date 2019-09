തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ മുടങ്ങും. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാവും പൂര്‍ണമായും മുടങ്ങുക. വിതരണക്കാര്‍ക്ക് 47 കോടിരൂപ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം മുടങ്ങുന്നത്.

ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ കൂടിശ്ശിക വരുത്തിയ പ്രശ്‌നം നേരത്തെ തന്നെ ഉയര്‍ന്നുവന്നതാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ വിതരണം നിര്‍ത്തിവെക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അധികൃതരെ അറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിശ്ശിക തന്നു തീര്‍ക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് പലപ്പോഴായി വിതരണക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ വലിയൊരു തുകയാണ് ഉപകരണങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്ത വകയില്‍ വിതരണക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത്.

ആന്‍ജിയോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവ, പേസ്‌മേക്കര്‍ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണമാണ് നാളെമുതല്‍ മുടങ്ങുക. സാധാരണക്കാരായ രോഗികള്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകളാണ് കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയവ. ഇവിടങ്ങളില്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ മുടങ്ങുന്നത് ഇവരെ വളരെയധികം ബാധിക്കും.

അതേസമയം ഇതുവരെ വിതരണക്കാരുമായി ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരങ്ങള്‍. അതേസമയം മറ്റ് ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം തത്കാലം നിര്‍ത്തിവെക്കില്ലെന്നാണ് വിതരണക്കാര്‍ പറയുന്നത്.

