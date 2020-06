തിരുവനന്തപുരം: മാതൃഭൂമി ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ സ്മരണാര്‍ഥം മാതൃഭൂമി വയനാട്ടില്‍ 84 ടിവികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേര്‍ന്ന കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

വയനാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠനത്തിനുള്ള സഹായമായാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ജീവനക്കാര്‍ 84 ടിവികള്‍ കൈമാറുന്നത്. വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അദീല അബ്ദുള്ള മുഖാന്തിരമാണ് ജില്ലയിലെ അര്‍ഹതപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളെ കണ്ടെത്തി ടിവികള്‍ കൈമാറുക.

എംപി വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ അന്തരിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് 84 വയസ്സായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് 84 ടിവികള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നും മാതൃഭൂമി എംപ്ലോയീസ് കോണ്‍കോര്‍ഡ് അറിയിച്ചു.

