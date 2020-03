ദുബായ്: മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ഷാര്‍ജയില്‍ പുറംകടലില്‍ കുടുങ്ങിയ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള വഴിയൊരുങ്ങി. ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സീ ആന്‍ഡ് വെസല്‍ കമ്പനിയുടെ എം വി ചാംപ്യന്‍ എന്ന കപ്പലിലെ ജീവനക്കാര്‍ ഷാര്‍ജയില്‍ പുറംകടലില്‍ കുടുങ്ങിയ വാര്‍ത്ത മാതൃഭൂമി ന്യൂസാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

വാര്‍ത്ത ഏറ്റെടുത്ത മാതൃഭൂമി പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് വിഭാഗം, ഷാര്‍ജയിലെ വ്യവസായിയും ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശിയുമായ സലീം മുഖേന ഷാര്‍ജ പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയര്‍മാന്‍ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിന്‍ അബ്ദുള്ള അല്‍ ഖാസിമിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. കപ്പല്‍ പുറംകടലില്‍ എവിടെയാണ് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നതടക്കമുള്ള വിവരം പോര്‍ട്ട് ട്രസ്റ്റ് ശേഖരിച്ചു. ഷാര്‍ജ ഖാലിദ് പോര്‍ട്ട് മാനേജര്‍ യാക്കൂബ് അബ്ദുള്ളയുമായി മാതൃഭൂമി പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ് സംഘം വീണ്ടും ആശയ വിനിമയം നടത്തിയതോടെയാണ് കപ്പല്‍ ഇന്ന് അര്‍ദ്ധരാത്രി തന്നെ ഷാര്‍ജ തുറമുഖത്തടുപ്പിയ്ക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചത്.

രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കപ്പലില്‍ പുതിയ ജീവനക്കാര്‍ എത്തുമെന്നും ഇതിന് ശേഷം മലയാളികള്‍ക്ക് മടങ്ങാമെന്നും കപ്പല്‍ കമ്പനി അധികൃതര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയതായി യാക്കൂബ് അബ്ദുള്ള വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് മാസം മുന്‍പ് ദുബായിയില്‍ നിന്ന് ഇറാനിലേക്ക് പോയ കപ്പലില്‍ ഇന്ത്യക്കാരടക്കം 12 പേരുണ്ടായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഷിബു, പാലക്കാട് സ്വദേശി രജീഷ്, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പ്രകാശന്‍ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ള മലയാളികള്‍. ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇറാനിലെ ജീവനക്കാരെ അവിടെ തന്നെ ഇറക്കിയ ശേഷം കപ്പല്‍ ഷാര്‍ജയിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 5 ദിവസം മുന്‍പ് ഷാര്‍ജ പുറംകടലില്‍ എത്തിയ കപ്പല്‍ ഇറാനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിക്കൊള്ളാന്‍ കമ്പനി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധിയുടലെടുത്തത്.

