കോഴിക്കോട്: യശശ്ശരീരനായ മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ എ.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിനിധികളും അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മാതൃഭൂമിയുടെ ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാപന മേധാവിയെന്നതിന് അപ്പുറം ജീവനക്കാരോടും മറ്റ് സഹപ്രവര്‍ത്തകരോടും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്ന കരുതലും സ്‌നേഹവും ഓരോരുത്തരും ഓര്‍ത്തെടുത്തു.

മാതൃഭൂമി അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്തുനിന്നും ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ വീരേന്ദ്രകുമാറിന് കഴിഞ്ഞൂവെന്ന് മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി. ചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ബന്ധം ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ പോലെയായിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍ത്തെടുത്തു.

എങ്ങനെ നല്ല ബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാമെന്നതിന്റെ വലിയൊരു പാഠമാണ് എം.ഡി നല്‍കിയതെന്ന് ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി നിധീഷ് പറഞ്ഞു. അന്യോന്യം ബഹുമാനിക്കുകയും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്രം നല്‍കുകയും അതില്‍ നിന്ന് ഒരു പൊതുതീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു ശൈലി. ഇതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തന്റെ ഒരു പ്രായത്തേയും കൈവിട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ്‌ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന്‌ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റര്‍ മനോജ്‌ കെ ദാസ് പറഞ്ഞു. ആരുടെ മുന്നില്‍ ഏത് ഭാവം എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാം ഷെല്‍ഫിലെന്ന പോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എത്ര ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ മനുഷ്യനേയും സ്പര്‍ശിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനശൈലിയെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍ത്തെടുത്തു.

