കോട്ടയം : ആൻഡമാനിൽ ജോലിക്ക് പോയി ഭക്ഷവും കുടിവെള്ളവും കിട്ടാതെ വലഞ്ഞ മലയാളികൾക്ക് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോം വാർത്ത തുണയായി.വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടർ പി.കെ. സുധീർബാബു തുടർ നടപടികൾക്ക് അസി.കളക്ടർ ശിഖ സുരേന്ദ്രനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശിഖയുടെ അതേ ബാച്ചിലുള്ള അസി. കളക്ടറാണ് ആൻഡനിലുള്ള മലയാളിയായ ഹരി കള്ളിക്കാട് എന്നത് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി.ശിഖ വിവരം അറിയിച്ചയുടൻ തന്നെ ഹരി കള്ളിക്കാട് ഭക്ഷണവുമായി മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി.ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്കാണ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോം ആൻഡമാനിൽ കുടുങ്ങി ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത രണ്ട് കോട്ടയം സ്വദേശികൾ അടക്കമുള്ള ജോലിക്കാരുടെ ദുരവസ്ഥ പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.



മലയാളികളായ പി.എൻ.രാജേഷ്, ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശികളാണ്.ലോക്ക് ഡൗൺ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, പച്ചക്കറി എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൻഡമാനിൽ ഇവ തുറക്കുന്നേയില്ലന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.പക്ഷേ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആഗ്രമെന്ന് രാജേഷ് മാതൃഭൂമിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.



ചെന്നൈ-ആൻഡമാൻ സബ്ബ്മറൈൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ജോലി ബി.എസ്.എൻ. എല്ലിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത എം.ഇ.എസ്. ടെക്‌നോളജീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ. ആൻഡമാൻ മുതൽ ഇന്ദിരാപോയിന്റ് വരെയുള്ള ദ്വീപുകളിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ജോലി.നിലവിലുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് വഴിയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വളരെ മോശമായതിനാലാണ് പുതിയ പ്രോജക്ട് വെച്ച് പണി തുടങ്ങിയത്. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഇവർ ആൻഡമാനിലുണ്ട്.

ഡൽഹി, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവനക്കാരും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ആൻഡമാനിൽ ഓരോ വാർഡിലും ഭക്ഷണം എത്തിക്കാൻ ഹോട്ടലിന്റെ നമ്പർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ ഓഫായിരുന്നു. നേരിട്ട് കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ നാല് പേർക്ക് ആഹാരം പാഴ്‌സൽ നൽകി കട അടച്ചു. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം താമസസൗകര്യവും പണവും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവശ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്തതാണ് പ്രശ്‌നം.ഹരി കളളിക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയ മലയാളി സംഘം അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നുവെന്ന് അറിയിച്ചു.തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അരി, പലവ്യജ്ഞനങ്ങൾ,സ്റ്റൗ എന്നിവ എത്തിച്ചു.

content highlights: mathrubhumi.com impact: keralites stranded in Andaman gets help