കോഴിക്കോട്: കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയ്ക്ക് മാത്യു സയനൈഡ് കൈമാറിയത് പൊന്നാമറ്റത്ത് വെച്ചാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം. തപൊന്നാമറ്റത്തെ വീട്ടില്‍ ജോളിയുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ജോളിയും മാത്യുവും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

രണ്ട് കുപ്പികളിലായാണ് സയനൈഡ് കൈമാറിയതെന്നും ഇതില്‍ ഒരു കുപ്പിയിലെ സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ചതായും മറ്റെ കുപ്പി കളഞ്ഞതായും ജോളി തെളിവെടുപ്പിനിടെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. ജോളിയ്ക്ക് സയനൈഡ് കൈമാറിയത് മാത്യുവാണെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

പൊന്നാമറ്റത്തെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ പോലീസ് രണ്ട് കുപ്പികള്‍ കണ്ടെത്തി. കീടനാശിനിയുടെ കുപ്പികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ഒരു കുപ്പി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നും ഒരു കുപ്പി കിടപ്പുമുറിയില്‍ നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

പൊന്നാമറ്റത്തെ തെളിവെടുപ്പ് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിന്നു.

