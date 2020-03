തിരുവനന്തപുരം: കഴക്കൂട്ടത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഉടമയും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് മർദിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം.

ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം വിലവർദ്ധനവും പൂഴ്ത്തി വെയ്പും പരിശോധിക്കാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്.

ടി.എസ്.ഓ. ഷാനവാസ്, എ.എം. റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സുഫില എ., സിമി എസ്.എസ്., ഷിബു എസ്., ഡ്രൈവർ ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കാണ് മർദനമേറ്റത്.

സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവർ ജയകൃഷ്ണനെയും റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുഫിലയേയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഉടമ ജോൺസൺ യോഹന്നാൻ (45), ഇയാളുടെ അനന്തരവന്മാരായ നിതിൻ കെ. സാമുവൽ (25), നിഖിൽ കെ. സാമുവൽ (22) എന്നിവരെ കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

