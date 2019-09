കൊല്ലം: മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് വിഷയത്തില്‍ യു.ഡി.എഫിനുള്ളിലും ഭിന്നത. വിഷയം ഇതുവരെ യു.ഡി.എഫില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാത്തതില്‍ ആര്‍.എസ്.പി. പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആര്‍.എസ്.പി.യുടെ നിലപാട്.

മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കണമെന്നാണ് ആര്‍.എസ്.പി.യുടെ അഭിപ്രായം. സംഭവത്തില്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കെതിരെയും ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാണത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആര്‍.എസ്.പി. ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്രയേറെ ഗൗരവമേറിയ വിഷയം യു.ഡി.എഫില്‍ പോലും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാത്തതില്‍ ആര്‍.എസ്.പിക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയാണുള്ളത്.

മരട് വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ എം.പിമാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആര്‍.എസ്.പി. എം.പിയായ എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ഈ കത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടിരുന്നില്ല. വിഷയം യു.ഡി.എഫില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാത്തതിലും, ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ കത്തായതിനാലുമാണ് അദ്ദേഹം ഒപ്പുവെക്കാതിരുന്നത്. ഇതേ നിലപാടുള്ളതിനാല്‍ ടി.എന്‍.പ്രതാപനും കത്തില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നില്ല.

350-ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിലെ 17 എം.പി.മാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്ത് അയച്ചത്. മരട് നഗരസഭ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളില്‍നിന്ന് നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് ഉടമകള്‍ക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം മരട് വിഷയത്തില്‍ വേണമെന്നും എം.പിമാര്‍ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ടി.എന്‍.പ്രതാപന്‍,എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍,രാഹുല്‍ഗാന്ധി എന്നിവര്‍ കത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടിരുന്നില്ല. വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളുടെ പേരിലാണ് ടി.എന്‍.പ്രതാപനും എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രനും ഒപ്പിടാതിരുന്നതെങ്കില്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധി സ്ഥലത്തില്ലെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം.

Content Highlights: maradu flat issue; rsp taken stand against flat builders and opposing udf