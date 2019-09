കൊച്ചി: മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് വിഷയത്തില്‍ കേരളത്തിലെ എം.പിമാര്‍ക്കിടയില്‍ ഭിന്നത. 17 എം.പിമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചപ്പോള്‍ മൂന്ന് എം.പിമാര്‍ കത്തില്‍ ഒപ്പിട്ടില്ല. ടി.എന്‍.പ്രതാപന്‍, എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രന്‍, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി എന്നിവരാണ് കത്തില്‍ ഒപ്പിടാതിരുന്നത്.

മരട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത നിലപാടുള്ളതിനാലാണ് ടി.എന്‍.പ്രതാപനും എന്‍.കെ.പ്രേമചന്ദ്രനും കത്തില്‍ ഒപ്പുവെയ്ക്കാതിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് വയനാട് എം.പി. രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഒപ്പിടാതിരുന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണം.

350-ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കേരളത്തിലെ 17 എം.പി.മാര്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്ത് അയച്ചത്. മരട് നഗരസഭ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകളില്‍നിന്ന് നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിയമലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് ഉടമകള്‍ക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നുവെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു. മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം മരട് വിഷയത്തില്‍ വേണമെന്നും എം.പിമാര്‍ കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ ഒഴിയാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ചതോടെ മരട് നഗരസഭ അധികൃതര്‍ ഫ്‌ളാറ്റുകളിലെത്തി നോട്ടീസ് പതിച്ചു. താത്കാലിക പുനരധിവാസം ആവശ്യമുള്ളവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുമുന്‍പ് നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിച്ചാണ് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് പതിച്ചത്. നോട്ടീസ് നല്‍കാനെത്തിയ സെക്രട്ടറിയെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ തടഞ്ഞുവെച്ചത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി.

