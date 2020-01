മരടില്‍ പൊളിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പരമാവധി പൊടിച്ചുവീഴ്ത്തും. മരടിലെ ഓരോ ഫ്ളാറ്റുകളിലും ഉപയോഗിച്ച സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ഹോളിഫെയ്ത്ത് എച്ച്.ടു.ഒ

എമല്‍ഷന്‍ സ്ഫോടകവസ്തു-215 കിലോ

വൈദ്യുത ഡിറ്റണേറ്റര്‍- മൂന്നെണ്ണം

വൈദ്യുതേതര ഡിറ്റണേറ്റര്‍ -1510 യൂണിറ്റ്

ഡിറ്റണേറ്റിങ് ഫ്യൂസ് - 10,100 മീ.

ജെയിന്‍ കോറല്‍കോവ്

സ്ഫോടകവസ്തു-395 കിലോ

വൈദ്യുത ഡിറ്റണേറ്റര്‍-3

നോണല്‍-2780 യൂണിറ്റ്

ഡിറ്റണേറ്റിങ് ഫ്യൂസ്-15,000 മീ.

ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരം

സ്ഫോടകവസ്തു-15 കിലോ

വൈദ്യുത ഡിറ്റണേറ്റര്‍-3

നോണല്‍-4600 യൂണിറ്റ്

ഡിറ്റണേറ്റിങ് ഫ്യൂസ്-5800 മീ.

ആല്‍ഫ സെറീന്‍ (രണ്ട് ടവര്‍)

സ്ഫോടക വസ്തു-150 -200 കിലോയോളം

വൈദ്യുത ഡിറ്റണേറ്റര്‍ -3

നോണല്‍ -1000 യൂണിറ്റ്

ഡിറ്റണേറ്റിങ് ഫ്യൂസ് -3000 മീറ്റര്‍.

17, 25, 200 മില്ലി സെക്കന്‍ഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റിലെ വിവിധ സ്ഫോടനങ്ങള്‍ നടത്തുക. വീഴ്ചയുടെ ചരിവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സമയ വ്യത്യാസം.

content highlights: Four explosive types to be used in Maradu flat demolition