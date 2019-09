ന്യൂഡല്‍ഹി: മരട് ഫ്ളാറ്റ് കേസില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹാജരാകുന്ന കാര്യത്തില്‍ അവ്യക്തത. സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് എതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവിനെ അനുകൂലിച്ച് മാത്രമേ തനിക്ക് ഹാജരാകാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും തുഷാര്‍ മേത്ത സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനും നിയമ വിദഗധനുമായ ആര്‍.വെങ്കട്ടരമണിയെ കേസില്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ തുഷാര്‍ മേത്തയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ചര്‍ച്ചയിലാണ് മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി തന്നെ നേതൃത്വം നല്‍കണമെന്ന തീരുമാനമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കൊച്ചിയിലെത്തുകയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരുഘട്ടത്തിന് ശേഷം സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹാജരാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുഷാര്‍ മേത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് എതിരായ നിലപാട് ഒരിക്കലും താന്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അഭിഭാഷകരേയും തുഷാര്‍ മേത്ത അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ തുഷാര്‍ മേത്ത ഈ കേസില്‍ ഹാജരാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം അതൃപ്തി അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനും നിയമ വിദഗധരുമായ ആര്‍.വെങ്കട്ടരമണിയെ കേസില്‍ ഹാജരാകാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിനിടെ, ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനി ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. ആക്യുറേറ്റ് ഡിമോളിഷിങ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പണവും പോലീസ് സംരക്ഷണവും നല്‍കുകയാണെങ്കില്‍ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കാന്‍ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്ളാറ്റുകള്‍ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ആര്‍ക്കുമില്ലെന്ന നിലപാട് നേരത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വാദങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Maradu flat demolition solicitor general Tushar Mehta will not be appear in supreme court