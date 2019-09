ന്യൂഡല്‍ഹി: മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹാജരായേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സര്‍ക്കാരിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കോടതിയില്‍ നല്‍കും.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി, ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഹാജരാക്കണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നുമാണ് നേരത്തെ കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ മാത്രം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹാജരായാല്‍ മതിയെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിയമോപദേശം.

സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായി സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിക്കും. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ചെറിയ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും കൂടുതല്‍ സമയം ആവശ്യമാണെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കി, അക്കാര്യം ചീഫ് സെക്രട്ടറി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായി അറിയിക്കണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിപ്രസ്താവത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിയമോപദേശം തേടിയത്. തുടര്‍ന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള നിയമോപദേശം ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Maradu Case- chief secretary will not appear before court