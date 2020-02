കൊട്ടിയൂര്‍: അമ്പായത്തോട് ടൗണില്‍ മാവോവാദികള്‍ വ്യാപകമായി പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിച്ചു.സി.എ.എ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലെ പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട്, എസ്.ഡി.പി.ഐ കാപട്യം ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുക, പൗരത്വ നിയമവിരുദ്ധ സമരങ്ങളെ മറയാക്കി പി. എഫ്. ഐ, എസ്.ഡി.പി.ഐ നേതാക്കളുടെ കള്ളപ്പണ, ഹവാല, റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ഇടപാടുകള്‍ ജനം തിരിച്ചറിയുക ,ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റ് മോദിയും സോഷ്യല്‍ ഫാസിസ്റ്റ് പിണറായിയും ഒരേ തൂവല്‍ പക്ഷികള്‍, അലന്‍ - താഹ കേസില്‍ പിണറായിയുടെ നിലപാട് തിരിച്ചറിയുക,

നിലമ്പൂരിലും അട്ടപ്പാടിയിലും വൈത്തിരിയിലും നടത്തിയ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുക, സെന്‍സസ് നടപടികള്‍ ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുക, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കലാപം ചെയ്യുക, കൊലയാളി സേനയായ തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ടിനെ പിരിച്ചു വിടുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്ററിലുണ്ട്.

സി.പി.ഐ (മാവോയിസ്റ്റ് ) പശ്ചിമഘട്ട പ്രത്യേക മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിന്‍വലിക്കാനാവശ്യപ്പെടുന്ന ലഘുലേഖ വക്താവ് ജോഗി എന്ന പേരിലുമാണുള്ളത്.

കേരളത്തില്‍ പലയിടങ്ങളിലും മാവോവാദി പോസ്റ്ററുകള്‍ ഇടക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ടിനും എസ്.ഡി.പി.ഐക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ ഇതാദ്യമാണ്. അമ്പായത്തോട് ടൗണില്‍ സായുധരായ മാവോവാദികള്‍ നിരവധി തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പോസ്റ്ററുകള്‍ പതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും തണ്ടര്‍ ബോള്‍ട്ടടക്കമുള്ള പോലീസ് സേനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

