കോട്ടയം: ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് നിസ്കാരത്തിന് ഒത്തുകൂടിയവര്‍ അറസ്റ്റില്‍. 23 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സമീപത്തെ ഒരു സ്‌കൂളിലാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സ്‌കൂളിന്റെ മാനേജര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരെ പിന്നീട് സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു.

പത്തനംതിട്ടയിലും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് മതപ്രാര്‍ഥന സംഘടിപ്പിച്ചതിന് പത്തുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായി. കുലശേഖരമംഗലത്താണ് സംഭവം. അറസ്റ്റിലായവരെ പിന്നീട് സ്റ്റേഷന്‍ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടയച്ചു. കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജ്യമെമ്പാടും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

