വാളയാര്‍/കുമളി: ഹരിയാണയിലെ നവോദയ വിദ്യാലത്തില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന 22 കുട്ടികള്‍ അടക്കം 33 പേര്‍ വാളയാറില്‍ കുടുങ്ങി. ഇ പാസ് ഇല്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആറുമണിക്കൂറായി ഇവരെ തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഹരിയാണയിലെ നവോദയ വിദ്യാലയത്തില്‍ നിന്ന് വന്ന 22 വിദ്യാര്‍ഥികളടക്കം മുപ്പതിലധികം പേരാണ് വാളയാറില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഏപ്രില്‍ ആറാം തിയതിയാണ് ഇവര്‍ ഹരിയാണയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. കര്‍നാല്‍ കളക്ടറുടെയും തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറുടെയും പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് ഇവര്‍ വന്നത്. എന്നാല്‍ ഇ-പാസ് ഇല്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് ഇവരെ വാളയാറില്‍ തടഞ്ഞത്. പിന്നീട് അധികൃതര്‍ ഇടപെട്ട് ഇവരില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് ഓണ്‍ലൈനായി അടിയന്തര ഇ-പാസിന് അപേക്ഷിച്ചു.

കുമളി ചെക്‌പോസ്റ്റില്‍ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഒരു യുവതി കുഴഞ്ഞുവീണു. ഈറോഡില്‍ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്ന യുവതിയാണ് കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പാസ് അനുവദിച്ചുതുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ചയാണ് കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ കുമളിവഴി കേരളത്തിലെത്തിയത്. ഇന്ന് 130ലധികം ആളുകളാണ് കുമളിവഴി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്.

പാസിന് അപേക്ഷിച്ച് അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുമളിയിലും നിരവധിപേര്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് പാസ് അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. പാസ്സില്ലാതെ എത്തുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതായി ജില്ലാഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Many people from other states came to Valayar Check post without a pass