വാളയാര്‍/കൊച്ചി: മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പാസില്ലാതെ ഇന്നും അതിര്‍ത്തിയില്‍ ആളുകളെത്തി. 30 ലേറെ ആളുകളാണ് വാളയാറിൽ ഇന്നെത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഇവരെ പാസില്ലാതെ കടത്തിവിടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞദിവസം വാളയാര്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പാസില്ലാതെ എത്തിയവരെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ ഇന്ന് പാസ് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

എന്നാല്‍ ഇന്ന് എത്തിയവരുടെ കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പാസിന് അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിയ്ക്കുന്നത് പ്രകാരം മുന്‍ഗണനാ ക്രമത്തില്‍ മാത്രമേ കയറ്റിവിടാനാകൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് അധികൃതര്‍. ഇവരെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റുമെന്ന് സൂചനയും ഇല്ല.

അതേസമയം മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ മലയാളികള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സംഭവത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നു. ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിങ് നടത്തിയാണ് ഹൈക്കോടതി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കുടുങ്ങിയവരെ കടത്തിവിടണമെന്ന ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വിഷയത്തില്‍ നേരത്തേ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക സിറ്റിങ്ങില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

