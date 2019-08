കോഴിക്കോട്: മാവൂര്‍ മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പിരിച്ചുവിട്ടു. എന്നാല്‍ അച്ഛനൊപ്പം ക്യാമ്പിലെത്തിയ മാനുഷയ്ക്കും സഹോദരങ്ങള്‍ക്കും എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവരുടെ അച്ഛന്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില്‍ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. തെരുവ് സര്‍ക്കസുകാരനായ രാജുവാണ് മരിച്ചത്. എന്നാല്‍, ഇതോടെ ആശ്രയമില്ലാതായ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുമെന്ന ആലോചനയിലാണ് നാട്ടുകാര്‍.

രാജുവിന്റെ മരണത്തോടെ അനാഥരായ നാലാംക്ലാസുകാരി മാനുഷയും സഹോദരങ്ങളും ക്യാംപിലെ നൊമ്പരക്കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. നേരത്തെ അമ്മ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഇവരുടെ വീടെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഷെഡ് മഴയില്‍ തകര്‍ന്നിരുന്നു. ഒടുവില്‍ അച്ഛനേയും നഷ്ടമായപ്പോള്‍ അവരെ കൈയ്യൊഴിയാന്‍ നാട്ടുകാര്‍ക്കാവുന്നില്ല. അച്ഛന്റെ സംസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞ് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയതേയുള്ളൂ മാനുഷ. രാജുവിന്റെ വിയോഗത്തോടെ ഏറെക്കുറെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് അവള്‍.

മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ ക്യാംപ് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ പിരിച്ചുവിട്ടു. ജനപ്രതിനിധകളും നാട്ടുകാരും കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം മാനുഷയെ താത്കാലികമായി അടുത്തുള്ള വൃദ്ധസദനത്തില്‍ പാര്‍പ്പിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മണക്കാട് യു.പി സ്‌കൂളിലെ തന്നെ നാലാംക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് മാനുഷ. സ്പോര്‍ട്സില്‍ മികവ് പുലര്‍ത്തുന്ന കുട്ടിയെ ഇവിടെത്തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം. പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച നാട്ടുകാര്‍ മാനുഷയെന്ന മിടുക്കിയെ ഒരു സങ്കടകടലിനു വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ്.

