തിരുവനന്തപുരം : ശബരിമലയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷക സമിതി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷക സമിതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശമനുസരിച്ചാണ് ശബരിമലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ അവര്‍ വിലയിരുത്തുമെന്ന് കരുതുന്നതായും ദേവസ്വം മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷക സമിതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിരീക്ഷക സമിതിയെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ഇതിനുള്ള നടപടികളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ പോലീസ് സംയമനം പാലിക്കുകയാണ്. പമ്പയിലെ പ്രതിഷധം തുടങ്ങിയിട്ട് മുന്ന് മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലപാടില്‍ നിന്ന് ഇരുപക്ഷവും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന വാശിയിലാണ്. അതേസമയം മനിതി സംഘം പമ്പയില്‍ എത്തിയതില്‍ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പന്തളം രാജകുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ഇതിന് പിന്നില്‍ ഉനത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി രാജകുടുംബം പറഞ്ഞു. തങ്കയങ്കി ഘോഷയാത്ര തകര്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. സംഘത്തെ എത്തിച്ചത് സര്‍ക്കാരാണെന്ന് ബിജെപി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രനും ആരോപിച്ചു.

