പമ്പ: ദര്‍ശനം നടത്താതെ തിരിച്ചു പോകില്ലെന്ന നിലപാടുമായി മനീതി സംഘം. ദര്‍ശനത്തിനായി എത്തിയ സംഘം സ്വയം കെട്ടു നിറച്ചു. 11 പേരുള്ള സംഘത്തില്‍ ആറ് പേരാണ് ഇരുമുടികെട്ടു നിറച്ചത്. കെട്ടു നിറയ്ക്കാന്‍ പരികര്‍മ്മികള്‍ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സംഘം സ്വയം കെട്ടു നിറച്ചത്. പോലീസ് മനീതി സംഘവുമായുള്ള ചർച്ച നടത്തുകയാണ്.

ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ പോലീസ് സുരക്ഷ നല്‍കണമെന്നും മനീതി സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സെല്‍വിയടക്കം ആറ് പേരാണ് കെട്ട് നിറച്ച് മല കയറുന്നത്. അതേസമയം യുവതികളെ മലകയറാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

