കോട്ടയം: കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി ഉടന്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വര്‍ക്കിങ് ചെയര്‍മാന്‍ പി ജെ ജോസഫിന് കത്തുനല്‍കിയതായി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം.

127 സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍ ഒപ്പിട്ട കത്താണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ എം എല്‍ എയും എന്‍ ജയരാജ് എം എല്‍ എയും ചേര്‍ന്നാണ് ജോസഫിന് കത്ത് കൈമാറിയത്. സമ്മര്‍ദതന്ത്രം ശക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം.

കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടന പ്രകാരം നാലില്‍ ഒന്ന് അംഗങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി വിളിച്ചുചേര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള നീക്കമാണ് മാണി വിഭാഗം ഇപ്പോള്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം ജോസ് കെ മാണിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ്.

