കോട്ടയം: പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനങ്ങള്‍ രാജിവെച്ച ശേഷം പുതിയ പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ച് യുഡിഎഫിനൊപ്പം ചേരുമെന്ന് മാണി സി കാപ്പന്‍. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.പാര്‍ട്ടി പ്രഖ്യാപനം നാളെ ഉണ്ടാകും.

'എം.എല്‍.എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കില്ല. കൂടുതല്‍ നേതാക്കള്‍ ഒപ്പമുണ്ടാകും, തന്നോടൊപ്പം പോരുന്നവരും പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനങ്ങള്‍ രാജിവയ്ക്കും. ചതി ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്കറിയാം. പാര്‍ട്ടി വളരരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ എന്‍സിപിയില്‍ തന്നെയുണ്ട്. മന്ത്രി എം.എം. മണി വാ പോയ കോടാലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശത്തോട് പ്രതികരിക്കാനില്ല.

എന്‍സിപി ഇടതുമുന്നണിയില്‍ തുടരാനാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനത്തില്‍ നിരാശയില്ല. വ്യക്തിപരമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ശരത് പവാറിന് തന്നെ കൂടെ നിര്‍ത്താന്‍ ആണ് ആഗ്രഹം'- മാണി സി കാപ്പന്‍ വ്യക്തമാക്കി. യു.ഡി.എഫിനോട് മൂന്നുസീറ്റുകളാണ് മാണി സി കാപ്പന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പുലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഞായറാഴ്ച പാലായില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ജാഥ എത്തുമ്പോള്‍ താനും അതില്‍ പങ്കാളിയാകുമെന്ന് മാണി സി. കാപ്പന്‍ എം.എല്‍.എ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ദേശീയനേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. അവര്‍ എതിര്‍ത്തോ അനുകൂലിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടിയായാണ് താന്‍ ഐക്യമുന്നണിയില്‍ ചേരുന്നതെന്നും കാപ്പന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

