പാലാ: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥി മാണി സി കാപ്പന്‍ ശനിയാഴ്ച ളാലം ബ്ലോക്ക് ഓഫീസില്‍ നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍ച്ചു. ളാലം ബി.ഡി.ഒയ്ക്ക് മുന്നില്‍ രണ്ട് സെറ്റ് പത്രികയാണ് മാണി സി കാപ്പന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

പാലാ ടൗണില്‍ വോട്ടഭ്യര്‍ഥിച്ച ശേഷമാണ് മാണി സി കാപ്പന്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനായി എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് കെട്ടിവക്കാനുള്ള കാശ് പാലായിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള്‍ കൈമാറി.

സി.പി.എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.എന്‍ വാസവന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള എല്‍.ഡി.എഫ് നേതാക്കള്‍ മാണി സി കാപ്പനെ അനുഗമിച്ചു.

