കോട്ടയം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇത്തവണയും എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മാണി സി.കാപ്പന്‍ തന്നെ മത്സരിച്ചേക്കും. എന്‍സിപിയില്‍ സീറ്റ് സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് നേരത്തെ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന് സാധ്യതയില്ല.

2006 മുതല്‍ പാലായില്‍ മൂന്ന് തവണ തുടര്‍ച്ചയായി കെ.എം.മാണിയോട് ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ള മാണി സി.കാപ്പന് ഓരോ തവണയും നില മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ടുണ്ട്. അവസനാമായി 2016-ല്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 4703 വോട്ടുകള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കെ.എം.മാണിയോട് പരാജയപ്പെട്ടത്. മാണിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചര്‍ച്ചകള്‍ ഉയര്‍ന്ന് വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തന്നെ മാണി സി.കാപ്പനെ മത്സരിപ്പനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എന്‍.സി.പി.അനൗദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ നാളെ എന്‍.സി.പി.ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിന് ശേഷം സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.

മറുപുറത്ത് നിഷ ജോസ് കെ.മാണിക്കാണ് സാധ്യത. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ തര്‍ക്കമാണ് യുഡിഎഫിനെ പ്രധാനമായും അലട്ടുന്നത്. പാലാ സീറ്റിനായി ജോസഫ് വിഭാഗം ഇതുവരെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നാളത്തെ യുഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം നിര്‍ണായകമാകും.

