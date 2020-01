മംഗളൂരു: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ മംഗളൂരുവിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലയാളികള്‍ക്ക് മംഗളൂരു പൊലീസിന്റെ നോട്ടീസ്. ഡിസംബര്‍ 19 നുണ്ടായ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസില്‍ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് പൊലീസ് നിര്‍ദേശം.

പ്രതിഷേധം നടന്ന ദിവസം നഗരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാളികള്‍ക്കാണ് മംഗളൂരു പൊലീസ് നേട്ടീസ് അയച്ചിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളും വിദ്യാര്‍ഥികളുമുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്കാണ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രതിഷേധമുണ്ടായ ദിവസം മംഗലാപുരം നഗര പരിധിയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സിം കാര്‍ഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ വിലാസത്തിലേയ്ക്കാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കാണ് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡിസംബര്‍ 19 ന് നഗരത്തില്‍ സാന്നിദ്ധ്യം വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാല്‍ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചോദ്യംചെയ്യലിനായി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണമെന്നുമാണ് നോട്ടീസില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹാജരാകുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ തുടര്‍ നിയമനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും നോട്ടീസിലുണ്ട്.

