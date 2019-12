കോഴിക്കോട്: മാനാഞ്ചിറ-വെള്ളിമാട്കുന്ന് റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് ഉപരോധിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ചരിത്രകാരന്‍ എം.ജി.എസ് നാരായണന്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് കോടതി പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 1300 രൂപയാണ് കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യല്‍ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് കോടതി എം.ജി.എസ് നാരായണന്‍ ഗാന്ധിയന്‍ തായാട്ട് ബാലന്‍, ഗ്രോവാസു തുടങ്ങി 12 പേര്‍ക്ക് പിഴ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്രം നിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ആര്‍ക്കുമില്ലെന്നും എം.ജി.എസും, തായാട്ട് ബാലനും പോലുള്ളവര്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിഴ ശിക്ഷ കുറച്ചതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാത്രമല്ല ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരം ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 29 ന് ആയിരുന്നു മാനാഞ്ചിറ വെള്ളിമാട്കുന്ന് റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതര്‍ അനാസ്ഥ തുടരുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് എം.ജി.എസ് നാരായണന്‍ അടക്കമുള്ളഴര്‍ ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചത്.

വികസനത്തിന് അസല്‍രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ക്ക് ഭൂമിവില ഉടന്‍ നല്‍കുക, ശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഭൂമി ലാന്‍ഡ് അക്വിസിഷന്‍ നിയമപ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുക, കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കുക, സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ച്ച് എട്ടിന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവുപ്രകാരമുള്ള 100 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം.

വിധിയെ മാനിക്കുന്നെന്നും എന്നാല്‍ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും എം.ജി.എസ് പ്രതികരിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണെന്നും ഇനിയും സമരം നടത്തുമെന്നും ഗാന്ധിയന്‍ തായാട്ട് ബാലനും പ്രതികരിച്ചു.

