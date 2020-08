കൊച്ചി: എറണാകുളം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ കോവിഡ്-19 ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആള്‍ മരിച്ചു. പള്ളുരുത്തി വെളി ചെറുപറമ്പ് ഗോപി (68)ആണ് മരിച്ചത്.

മരണം കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി സ്രവം ആലപ്പുഴയിലെ എന്‍ഐവി ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. കരള്‍, വൃക്ക രോഗബാധിതനായിരുന്നു.

