കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ട് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നയാള്‍ മരിച്ചു. കുന്ദമംഗലം പന്തീര്‍പാടം സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ കബീര്‍(48) ആണ് മരിച്ചത്.

കോഴിക്കോട് ഐ.ഐ.എമ്മിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ വെച്ചാണ് മരിച്ചത്.

അബ്ദുല്‍ കബീറിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും.

content highlights: man who was under covid-19 observation dies